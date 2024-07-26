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Мурманская область. Арктика (16+)26.07.24 13:50

Банку России потребовалось дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики

Совет директоров Банка России 26 июля принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых.

Как сообщает регулятор, «инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России. Рост внутреннего спроса продолжает значительно опережать возможности расширения предложения товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, а для возвращения инфляции к цели — существенно более жёсткие денежно-кредитные условия, чем предполагалось ранее «.

Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Прогноз Банка России существенно пересмотрен, в том числе по инфляции на 2024 год повышен до 6,5–7,0%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, отмечает ЦБ РФ.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 13 сентября 2024 года.

Фото: https://cbr.ru/press/pr/?file=26072024_133000Key.htm

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