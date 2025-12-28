Баня парит, баня правит

Баня для русского человека – понятие святое. Ходить в баню перед Новым годом – традиция, уходящая корнями в старину. Наши предки обязательно мылись и парились перед самыми важными событиями в своей жизни: битвой, свадьбой, родами и Новым годом.

Перед праздником, 31 декабря, люди ходят в баню, чтобы от души попариться и зарядиться хорошим настроением. Приятная и бодрящая атмосфера благотворно влияет на организм. Человек ощущает прилив сил, исцеляется от хворей.

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области в 2024 году насчитывалось 133 объекта бытового обслуживания, предоставляющих услуги бань, душевых и саун. За январь-октябрь 2025 года ими было оказано услуг на сумму 179,3 миллиона рублей. Это почти на 1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.