Бардак на рабочем месте чаще встречается у тех, кто зарабатывает больше

2 из 3 россиян предпочитают держать своё рабочее место в идеальном порядке, каждому четвертому по душе творческий беспорядок. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Большинство россиян (66%) являются сторонниками идеального порядка на рабочем столе. 24% опрошенных хорошо работается в беспорядке. Причём среди мужчин чуть больше сторонников небольшого хаоса: 26% против 22% среди женщин.

Хаос на столах не мешает зарабатывать. У россиян с доходом от 100 тысяч рублей творческий беспорядок на рабочем месте встречается вдвое чаще, чем у граждан с доходом менее 50 тысяч рублей (32% против 16% соответственно).

Время проведения опроса: 12—15 июля 2024 года.