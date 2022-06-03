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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 13:30

«Баренц – 2022» - по оценке экспертов, цели бассейнового учения в поисково-спасательном районе МСКЦ Мурманск» достигнуты

В поисково-спасательном районе морского спасательно-координационного центра Мурманск в акватории Баренцева море 2 июня завершилось бассейновое учение по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие в море. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Морспасслужба», в крупном плановом учении были задействованы разнородные поисково-спасательные силы – специалисты, спасательные суда и военная авиация.

По легенде учений, рыболовецкое судно «Мурена» в результате столкновения с неопознанным подводным объектом получило пробоину правого борта ниже ватерлинии. В трюм и жилые помещения интенсивно поступает вода. Судно в бедствии полным ходом двигается в сторону берега и его крен стремительно увеличивается. Судовыми средствами воду откачать не удается. Экипаж подал сигнал тревоги, самостоятельная борьба за живучесть не эффективна. Команда покидает борт судна. Связь с экипажем потеряна.

На первом этапе учений все участники, находящиеся в районе чрезвычайной ситуации, приступили к поиску пропавших членов экипажа аварийного судна.  Первыми в районе бедствия прибывали рейдовый водолазный катер «Водолаз Сазонов» и катер «ЛАРН-4» Морской спасательной службы. Совместно с авиацией Северного флота спасатели начинают поиск людей. Одновременно с этим координатор поисково-спасательной операции - оперативный дежурный МСКЦ Мурманск, оповещает соседние морские координационно-спасательные центры, участников взаимодействия бассейнового плана и находящиеся в районе суда о проведении поисковой операции.

В ходе учебной спасательной операции спасательные суда и авиация провели секторный поиск пострадавших. Обнаруженные в одном из поисковых районов люди были подняты на борт подошедших судов. При проведении первого этапа учений разнородные поисково-спасательные силы успешно отработали организацию взаимодействия по обнаружению аварийного судна, терпящих бедствие в море людей и оказанию необходимой помощи. 

Второй этап включал отработку действий спасателей по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов. После обнаружения самолетом Северного флота ИЛ-38 места загрязнения в район ЧС были направлены рейдовый водолазный катер «Водолаз Сазонов» совместно с катером «ЛАРН-4». Спасатели провели мониторинг акватории и постановку бонового ордера для локализации пятна нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы для сбора топлива с поверхности воды фактически применили бортовую нефтесборную систему. Это позволило оперативно и успешно собрать нефтепродукты и произвести доочистку акватории. Специалисты аварийно-спасательного формирования Северного филиала Морспасслужбы продемонстрировали хорошую подготовленность и навык в ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов.

По оценке экспертов, цели бассейнового учения по организации взаимодействия в соответствии с Бассейновым планом поиска и спасания людей, терпящих бедствие на море в поисково-спасательном районе МСКЦ Мурманск» достигнуты. Суда и авиация вернулись в места базирования.

 

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/infomorspas?t2fs=f007f3c4012f46f861_2&z=photo-151675308_457240146%2Fwall-151675308_568

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