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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.20 08:45

Барк «Седов» могут вернуть Мурманскому государственному техническому университету

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров избран председателем наблюдательного совета Мурманского государственного технического университета. Совет единодушно проголосовал за его кандидатуру в ходе своего первого заседания 14 декабря, которое прошло онлайн.

«Для меня это большой вызов – оказаться в качестве председателя набсовета вуза. В моей практике такое в первый раз. Надеюсь, что оправдаю ваши надежды», – отметил Денис Мантуров, открывая заседание.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил министра за поддержку развития Заполярья.

«Для нас это, с одной стороны, большая честь, а с другой – высокая ответственность. Уверен, что со своей стороны мы – правительство Мурманской области и университет – эту ответственность оправдаем. Потому что прекрасно понимаем, что сильный технический вуз, направленный на подготовку кадров под те арктические проекты, которые мы сегодня реализуем, для нас принципиально важен», – подчеркнул глава региона.

Выбор Дениса Мантурова в качестве федерального куратора развития МГТУ неслучаен: министр родился в Мурманске, хорошо знаком с возможностями и нуждами Кольского Севера и с большим вниманием следит за ситуацией в родном регионе, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Глава Минпромторга России, член наблюдательного совета Мурманского государственного технического университета Денис Мантуров предложил вернуть в ведение МГТУ самый большой в мире учебный парусник «Седов», который в 2017 году был передан Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА).

«На мой взгляд, есть шансы поработать в этом направлении, поскольку в Калининграде есть «Крузенштерн», а на Дальнем Востоке – «Паллада», то вполне справедливо «Седов» вернуть обратно в Мурманскую область», - сказал Мантуров на заседании наблюдательного совета МГТУ в понедельник.

По его словам, этот вопрос уже обсуждался с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Министр отметил, что данный вопрос нужно урегулировать с Росрыболовством и Минобразования России.

В свою очередь директор департамента управления имуществом министерства науки и высшего образования России Ирина Храброва, также входящая в наблюдательный совет университета, попросила МГТУ предоставить примерные расчёты ежегодного содержания парусника.

Врио ректора МГТУ Светлана Деркач напомнила, что ранее на содержание парусника выделялось целевое финансирование, которое покрывало расходы на содержание экипажа, ремонт, рейды и стоянки барка.

«Безусловно, мы подготовим такие цифры и предоставим расчёт», - сказала Деркач.

Чибис добавил, что региональные власти могут подключить крупные промышленные предприятия для привлечения внебюджетного финансирования на содержание «Седова», пишет «Интерфакс».

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