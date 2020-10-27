Барк «Седов» ночью вышел из порта Мурманск и взял курс к родным берегам

«Минувшей ночью «Седов» завершил стоянку в Мурманске. Парусник покинул порт, вышел в Баренцево море и взял курс на Калининград. Ему предстоит обогнуть Скандинавский полуостров, пройти Датскими проливами и прибыть в родной порт ориентировочно 25 ноября, если на этот график не повлияет штормовая погода», - рассказала «Интерфаксу» Ирина Образцова, руководитель пресс-службы Балтийской государственной академии.

По её словам, во время перехода барк не будет делать остановок в иностранных портах из-за пандемии коронавируса. В этом походе на борту «Седова» свою первую морскую практику пройдут 128 курсантов вузов Росрыболовства из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Переход «Седова» от Мурманска до Калининграда станет логическим завершением кругосветного плавания с участием парусников «Паллада» и «Крузенштерн», посвящённого 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, а также 75-летию Победы.