Барк «Седов» прибыл в порт Сабетта на Ямале

Крупнейший в мире парусник «Седов», совершающий экспедицию «Северный морской путь», прибыл в порт Сабетту. Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, барк «Седов» причалил у третьего причала порта Сабетта.

Несмотря на строгие правила режимного объекта, являющегося опорной точкой газового проекта «Ямал СПГ», экипаж и курсантов, проходящих учебную практику на судне, ждёт интересная и насыщенная программа в поселке вахтовиков. Во время пятидневной стоянки моряки поэтапно, несколькими группами, смогут посетить завод по производству сжиженного газа - один из важнейших стратегических объектов топливно-энергетической инфраструктуры России. Также на борту парусника состоится научно-практическая онлайн - конференция: «Северный морской путь. Новые перспективы глобального сотрудничества в Арктике - транспорт, рыбные ресурсы, энергетика, экология».

Впереди у «Седова» последний этап плавания по Севморпути: из Сабетты парусник направится в направлении Мурманска.

Напомним, 19 августа «Седов» покинул порт Владивосток. Перед этим он совершил дополнительный месячный рейс в Японском море в связи с отменой большинства заходов парусника в иностранные порты в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Парусник проследует из Владивостока в Калининград по Северному морскому пути.

На барке проходят плавательную практику 136 курсантов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, Калининградского морского рыбопромышленного колледжа и Мурманского государственного технического университета.