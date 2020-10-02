Барк «Седов» взял курс на Сабетту

Учебное парусное судно Росрыболовства «Седов» в рамках экспедиции «Северный морской путь» проходит по акватории Карского моря в районе архипелага Новая земля. На следующей неделе парусник зайдет в порт Сабетта.

«2 октября следуем под машиной в Карском море, в 30 морских милях вдоль восточного части Новой Земли. Сегодня облачно, временами снег. Температура воздуха минус 2 градуса. Ветер Северо-Западный 15 м/с. За прошедшие сутки учебный парусник прошел 88 морских миль», – доложил обстановку капитан-наставник Михаил Новиков.

Напомним, 28 сентября «Седов» успешно прошел пролив Бориса Вилькицкого – второй из двух наиболее сложных отрезков на трансарктическом маршруте. На барке, который следует в Калининград, проходят плавательную практику 136 курсантов Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГАРФ), Калининградского морского рыбопромышленного колледжа (КМРК) и Мурманского государственного технического университета (МГТУ).