Баскетболисты Северного флота второй раз подряд стали чемпионами Вооружённых сил России

Сборная Северного флота по баскетболу второй раз подряд победила на всеармейском чемпионате, который проходил с 17 по 22 мая в Воронеже на базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия». В нём приняли участие команды видов Вооружённых сил, военных округов и организаций высшего профессионального образования Министерства обороны России.

Из девяти команд североморцы стали лучшими, а звание самого результативного игрока заслуженно получил капитан сборной Северного флота капитан Василий Курбатов.

Сегодня в штабе Северного флота состоялось чествование победителей. От имени командующего флотом адмирала Александра Моисеева спортсменов поздравил начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Воробьёв. Также он вручил баскетболистам медали Минобороны России «За отличие в соревнованиях» (1 место). Этих наград североморские баскетболисты были удостоены за победу в прошлом чемпионате ВС РФ, который проводился впервые в истории современной Российской армии.