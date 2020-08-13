Бассейн в Коле будет сдан к концу декабря - Сергей Дубовой

Сегодня первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой, руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» местного отделения Кольского района, глава Кольского района Андрей Малхасян и председатель регионального общественного совета партийного проекта «Детский спорт», директор МОУ ДО ДЮСШ Кольского района Валерий Маган проинспектировали ход выполнения работ по возведению бассейна в городе Кола.

Как сообщает администрация Кольского района, площадь возводимого объекта 1781 кв. метр . Общая стоимость работ порядка 257 миллионов рублей. Из них 120 миллионов - это федеральные средства, 130,5 миллиона – деньги областного бюджета, еще около 6,5 миллиона - средства района.

В бассейне будет две чаши, взрослая на 25 метров с пятью плавательными дорожками, и детская, для самых маленьких посетителей.

Строительство нового спортивного объекта в Коле стало возможно благодаря самой активной поддержке проекта со стороны секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», заместителем председателя Совета Федерации Андрея Турчака и секретаря Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

- На данный момент уже установлен свайный фундамент, сейчас идёт армирование основания под будущие стены бассейна, - отметил Андрей Малхасян. - Также выполнено подключение объекта к водоснабжению и водоотведению. Уже заключен и договор на подключение бассейна к электрическим сетям.

- Мы с самого первого дня контролируем процесс строительства бассейна в Коле, когда еще только начиналось рытье котлована, - рассказал Сергей Дубовой, - По объективным причинам подрядчик немного выбился из графика, но уверен, что он успеет наверстать сроки. К 30 августа весь периметр должен быть залит бетоном, с 15 августа необходимо бетонировать само основание под чаши. Стены и крышу строения планируют смонтировать уже к концу октября.

Сдать объект должны до конца декабря 2020 года. В администрации района подчеркивают, спортивный комплекс будет социально ориентирован. Бесплатно посещать бассейн смогут все юные жители Кольского района возрастом до 18 лет. Единственное условие записаться в секцию плавания, которая будет работать на базе местной ДЮСШ.

- Как только откроем бассейн, сразу же можно будет записаться в группу по плаванию, она станет девятнадцатой секцией в нашей спортивной школе, - подчеркнул Валерий Маган. – Сейчас мы ищем хороших, профессиональных тренеров. Приходит много резюме. Причём к нам стремятся трудоустроиться даже инструктора, работающие в крупнейших частных фитнес-клубах области. Так что есть из кого выбирать.