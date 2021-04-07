Бассейн в Коле подключили к отоплению

В Коле завершается строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном. Ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«Сегодня спорткомплекс подключили к отоплению по постоянной схеме. В целом здание готово – подрядчику осталось завершить последние детали и убрать за собой строительный мусор», – отметил Владислав Сандурский.

Уже завтра на объект доставят и начнут монтаж стойки ресепшен и гардероба.

Открытие бассейна назначено на конец месяца, сообщает Министерство строительства Мурманской области.