Мурманская область. Арктика (16+)07.04.21 16:30
Бассейн в Коле подключили к отоплению
В Коле завершается строительство быстровозводимого спортивного комплекса с плавательным бассейном. Ход работ на объекте проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.
«Сегодня спорткомплекс подключили к отоплению по постоянной схеме. В целом здание готово – подрядчику осталось завершить последние детали и убрать за собой строительный мусор», – отметил Владислав Сандурский.
Уже завтра на объект доставят и начнут монтаж стойки ресепшен и гардероба.
Открытие бассейна назначено на конец месяца, сообщает Министерство строительства Мурманской области.
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