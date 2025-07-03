Бассейну в Росляково — быть!Госархив Мурманской области принимает документы участников СВО
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Мурманская область. Арктика (16+)03.07.25 14:30

Бассейну в Росляково — быть!

Проект установки модульного бассейна в районе домов №№4 и 5 по улице Зелёной в Росляково обсудили с активными жителями района, которые направляли обращения по этому вопросу в администрацию города и МАУ ГСЦ «Авангард».

Почему для размещения модуля выбрано именно это место? Просторный двор на Зелёной позволяет возвести его быстро и без проблем, это место с хорошей доступностью. В данный момент там расположена детская площадка, установленная довольно давно и морально устаревшая. Её заменит новая современная площадка, которая будет смонтирована рядом.

Как отмечает администрация города Мурманска, жильцы окрестных домов могут не переживать по поводу шума и пыли стройки — её как таковой не будет. Речь идёт о быстровозводимом модульном объекте — «конструкторе» из готовых элементов, которые доставляются на место автотранспортом и собираются воедино. Не нужно рыть котлован или устанавливать сваи. Проект разработан на федеральном уровне с целью максимально упростить и ускорить развитие инфраструктуры массового спорта в регионах. Срок создания таких объектов на треть короче, чем обычного строительства, а по надёжности они не уступают капитальным сооружениям.

Габариты компактного здания: длина 46 метров, ширина 30 метров, высота 13 метров. Внутри разместится бассейн с чашей 25×13 метров (6 дорожек), а также все необходимое — раздевалки, душевые, санузлы, медкабинет и технические помещения.

Помимо посещения любителями спорта, бассейн будет использоваться также для обучения детей плаванию, спортивно-адаптивных занятий для людей с особенностями здоровья и физической реабилитации участников СВО. А для жителей близлежащих домов будут скидки.

Для городского района, чья спортивная инфраструктура пока недостаточно развита, потому что на сегодняшний день представляет собой единственную спортплощадку под открытым небом, полноценный бассейн, работающий круглый год и доступный всем, давно необходим. С такими просьбами неоднократно обращались жители, а сейчас, благодаря федеральному проекту «Я выбираю спорт», это стало возможным.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30340&page=1

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