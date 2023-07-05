«Байки старого Мурманска» - презентация новой книги

Мурманская областная научная библиотека приглашаем горожан 5 июля в 17 часов на презентацию новой книги Виктора Георги «Байки старого Мурманска».

Собранные в этом издании рассказы многие уже слышали. Или читали в книгах и выложенных в интернете воспоминаниях ветеранов рыбной отрасли Севера. Некоторые байки вошли в этот сборник почти без изменений, другие – значительно домыслены и переработаны, от третьих остался лишь сюжет.

Как сообщает vk.com/murmannauchka, автору книги показалось интересным собрать все эти истории под одной обложкой. Написанные и рассказанные в разные годы, эти байки давно уже стали фольклором, устным народным творчеством для тысяч мурманчан.

Всем, пришедшим на встречу с автором, которая состоится в конференц-зале (3-й этаж) будет подарена новая книга.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457262534%2Falbum-44573273_00%2Frev