База образовательных организаций Ковдорского района пополнилась современным учебным и развивающим оборудованием

В Ковдорском районе продолжается реализация проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Так, в детский оздоровительно-образовательный профильный центр для детей 5-6 лет приобретено оборудование для игр на воде (мячи, плавающие обручи, слалом-арки, баскетбольные корзины, плотик-островок, ворота для мини-водного поло) и акустическая система, которая будет установлена в чаше бассейна. В Центре детского творчества устанавливают интерактивную песочницу и оборудование для робототехники. Материальная база школы № 2 пополнилась лабораторным комплексом.

С 1 сентября образовательные организации Ковдорского района откроют 195 новых мест дополнительного образования.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование» в Мурманской области к 1 сентября 2020 года будет создано 829 новых мест по реализации дополнительных программ. Они начнут работу на базе 25 образовательных организаций в девяти муниципальных образованиях и на базе одного частного поставщика услуг дополнительного образования.