Базовый тральщик «Коломна» отрабатывает задачи по предназначению в акватории Баренцева моря

Базовый тральщик «Коломна» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота приступил к выполнению комплекса задач по предназначению в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. В соответствии с планом боевой подготовки экипажем корабля проводятся тренировки по поиску, обнаружению мин с использованием гидроакустических станций и тралов.

Ранее боевые расчёты тральщика выполнили ряд артиллерийских стрельб по морской мишени, имитирующей безэкипажный катер, береговой цели, а также по мишени, имитирующей плавающую мину. Экипажем отработаны задачи обеспечения противодиверсионной обороны на незащищённом рейде с проведением профилактического гранатометания.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, базовый тральщик проекта 12650 «Коломна» предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне.

Базовые тральщики Кольской флотилии разнородных сил Северного флота имеют современное радиолокационное, артиллерийское и минно-тральное вооружение. Помимо своего основного предназначения они могут использоваться для выполнения задач по охране водного района.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12490761@egNews