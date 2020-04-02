Базовый тральщик «Котельнич» приступил к сдаче курсовой задачи в Баренцевом море

Базовый тральщик «Котельнич» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота 1 апреля приступил к отработке комплекса задач курса боевой подготовки в Баренцевом море.

Экипаж тральщика отработает ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля - постановку на якорь и организацию противоподводной диверсионной обороны корабля на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием. Также личный состав тральщика проведет тактическое учение по использованию технических средств и средств радиоэлектронной борьбы при ведении боевых действий против надводных кораблей и выполнит артиллерийскую стрельбу по морской цели.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках специальной морской подготовки экипаж отработает задачи по форсированию минного заграждения, постановку тралов различного типа и выполнит зачётную стрельбу по плавающей мине.