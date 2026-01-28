Базовый тральщик Северного флота «Коломна» выполнил элементы курсовой задачи в Баренцевом море

Экипаж базового тральщика Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Коломна» выполнил элементы курсовой задачи К-2 (действие одиночного корабля по предназначению в море) в морских полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Морякам противодействовал экипаж малого противолодочного корабля Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Юнга», который осуществил постановку макетов мин в полигонах боевой подготовки.

Экипаж базового тральщика выполнил разведывательный поиск мин контактными и не контактными тралами.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, североморцы провели корабельные учения по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем и борьбе за живучесть.

Базовый тральщик проекта 12650 «Коломна» предназначен для противоминного обеспечения сил флота в прибрежных районах и ближней морской зоне.

Фото: https://mil.ru/news/8c53be82-7e52-4fbc-b309-fa147749d1eb