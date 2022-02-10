Базу отдыха и дайвинг-центр построит в Мурманской области новый резидент АЗРФ

Реестр резидентов Арктической зоны РФ пополнился двумя компаниями из Мурманской области. Преференции получили ООО «СИЛА СЕВЕРА» и ООО «Эксперт».

Инвестиционный проект компании «СИЛА СЕВЕРА» предусматривает строительство базы отдыха и дайвинг-центра, способных принять до 3 тысяч человек ежегодно.

«В Мурманской области развивается туристическая инфраструктура. Это проект, направленный на популяризацию внутреннего туризма. Инвестор делает ставку именно на россиян. Проект планируется реализовать до 2024 года, стоимость порядка 41 миллиона рублей. Всего у нас уже 118 резидентов, которые инвестируют более 142,7 миллиарда рублей», – отметила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Проект компании «Эксперт» относится к малому бизнесу и предусматривает открытие в Апатитах организации бытового обслуживания, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439532/#&gid=1&pid=1