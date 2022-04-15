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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.22 18:00

Бдительности не теряем: каждый второй работодатель в Мурманске продолжает бороться с ковидом на рабочих местах

Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания в Мурманске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса. 

45% компаний в Мурманске продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах, причём сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью (49 и 42% соответственно). Судя по комментариям респондентов, чаще всего речь идёт о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удалёнку, термометрии и наличии санитайзеров.

Часть компаний продолжает закупку СИЗ, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Где-то сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Мурманске.

Время проведения опроса: 1—11 апреля 2022 года.

Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом в Мурманске (контекстный анализ комментариев):

1. Вакцинация/ревакцинация персонала.

2. Регулярная дезинфекция помещений.

3. Удаленка.

4. Термометрия.

5. Антисептики/санитайзеры.

6. Масочный режим.

7. ПЦР-тестирование.

8. Перчатки.

9. Регулярное проветривание помещений.

10. Стимулирование вакцинации (разъяснительная работа, подарки, оплачиваемые выходные за вакцинацию).

11. Другое (страховка от коронавируса, соблюдение социальной дистанции, дежурство врача в офисе, использование рециркуляторов воздуха, графики посещения столовой/переговорных и проч.).

 

Комментарии

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