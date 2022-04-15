Бдительности не теряем: каждый второй работодатель в Мурманске продолжает бороться с ковидом на рабочих местах
Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания в Мурманске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса.
45% компаний в Мурманске продолжают борьбу с COVID-19 на рабочих местах, причём сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью (49 и 42% соответственно). Судя по комментариям респондентов, чаще всего речь идёт о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удалёнку, термометрии и наличии санитайзеров.
Часть компаний продолжает закупку СИЗ, чтобы персонал продолжал соблюдать масочно-перчаточный режим. Сотрудники некоторых предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты. Где-то сохранили возможность получить оплачиваемые выходные за прохождение вакцинации или ревакцинации. Никаких противовирусных мер не практикует уже каждая третья компания в Мурманске.
Время проведения опроса: 1—11 апреля 2022 года.
Наиболее часто применяемые меры по борьбе с коронавирусом в Мурманске (контекстный анализ комментариев):
1. Вакцинация/ревакцинация персонала.
2. Регулярная дезинфекция помещений.
3. Удаленка.
4. Термометрия.
5. Антисептики/санитайзеры.
6. Масочный режим.
7. ПЦР-тестирование.
8. Перчатки.
9. Регулярное проветривание помещений.
10. Стимулирование вакцинации (разъяснительная работа, подарки, оплачиваемые выходные за вакцинацию).
11. Другое (страховка от коронавируса, соблюдение социальной дистанции, дежурство врача в офисе, использование рециркуляторов воздуха, графики посещения столовой/переговорных и проч.).