БДК «Александр Отраковский» отработал морскую десантную подготовку с погрузкой военной техники в губе Чан

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» совместно с подразделениями отдельной ракетной бригады Северного флота выполнил задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор.

В тренировке, которая проходила в губе Чан, была задействована военная и специальная техника, стоящая на вооружении отдельной ракетной бригады Северного флота.

БДК «Александр Отраковский» отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приёме морского десанта, а механики-водители совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, занятия по морской десантной подготовке являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей подразделений береговых войск Северного флота. На первом этапе подготовка военнослужащих проходит на полигонах соединений, где они учатся чувствовать габариты техники и управлять ей в ограниченном пространстве, ориентируясь на команды старшего машины.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12470388@egNews