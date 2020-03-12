БДК «Александр Отраковский» вышел в море для выполнения артиллерийских стрельб

Вчера большой десантный корабль «Александр Отраковский» вышел в Баренцево море из главной базы Северного флота – Североморска. В морских и прибрежных полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля проведёт ряд артиллерийских стрельб. Моряки выполнят стрельбу по плавающей мине, по имитированной воздушной цели, а также отработают подавление условной огневой точки противника на берегу.

Ранее экипаж корабля успешно провёл тренировку по минным постановкам в Мотовском заливе Баренцева моря, а затем отработал учение по противоподводной диверсионной обороне при якорной стоянке на незащищённом рейде.

По завершении задач боевой подготовки в море корабль вернётся в пункт постоянного базирования, сообщает пресс-служба СФ.