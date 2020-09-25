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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.20 07:15

БДК «Александр Отраковский» вывез 70 тонн металлолома с острова Кильдин

Экипаж большого десантного корабля «Александр Отраковский» совершил очередной рейс на остров Кильдин Баренцевом море для вывоза металлического мусора. Корабль загрузил в твиндек 14 КамАЗов с металлоломом, собранным личным составом экологического взвода. Общий вес металлический мусора составил более 70 тонн.

Выгрузка грузовиков с металлом прошла в губе Грязная возле посёлка Сафоново Мурманской области. Подобная операция была осуществлена на прошлой неделе.

Через несколько дней БДК «Александр Отраковский» в третий раз отвезёт грузовики на Кильдин, где остаётся еще около 100 тонн металлолома, собранного военнослужащими Кольской флотилии.

Работа экологического взвода на Кильдине продолжается с начала июля. За два месяца военнослужащие собрали около 300 тонн металлолома по всей территории арктического острова. Часть металла была вывезена десантными катерами ещё летом. До конца сентября с помощью БДК «Александр Отраковский» на материк будет вывезен весь металлический мусор, собранный на Кильдине в этом году.

Экологическая очистка Арктики является одной из приоритетных задач системы материально-технического обеспечения Северного флота, которая выполняется ежегодно в летне-осенний период на протяжении нескольких лет. Подобная масштабная работа на острове Кильдин проводится впервые. Ранее очистка острова и вывоз мусора носили несистемный характер.

Как сообщает пресс-служба СФ, основные работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет с острова было вывезено более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и ГСМ, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

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