БДК «Александр Отраковский» завершил арктический поход

Сегодня в главную базу Северного флота – город Североморск прибыл из арктического похода большой десантный корабль «Александр Отраковский». В течение месяца он действовал в составе арктической группировки Северного флота в Баренцевом, Карском морях и в реке Енисей. Принял участие в высадке морского десанта на побережье реки Енисей в районе порта Дудинка.

Вместе с морским тральщиком «Владимир Гуманенко» БДК «Александр Отраковский» вышел из состава арктической группировки 5 сентября и совершил переход в основной пункт базирования. Перед прибытием в базу БДК «Алесандр Отраковский» доставил технику и личный состав морской пехоты и мотострелковой бригады в Печенгский залив Баренцева моря, где подошёл к берегу и способом на упор выгрузил танки Т-80БВМ, бронетранспортёры и другую боевую технику.

За время арктического похода БДК «Александр Отраковский» прошёл более 3000 морских миль. Отработал учение по противовоздушной обороне отряда кораблей и судов на переходе морем, также выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в рамках проводимых мероприятий боевой подготовки.

Как сообщает пресс-служба СФ, на причале в Североморске корабль встретил начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров. Он поздравил командира и экипаж с успешным выполнением поставленных задач арктического похода и возвращением домой.

Поход БДК «Александр Отраковский» продолжался 35 суток.