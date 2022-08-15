БДК «Иван Грен» прибыл в Североморск

Большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен», принимавший участие в статической части Главного военно-морского парада на Кронштадтском рейде, завершил межфлотский переход и прибыл вчера в главную базу Северного флота – Североморск.

Переход из Кронштадта вокруг Скандинавии через Балтийское, Северное, Норвежское и Баренцево моря занял почти две недели. Во время перехода экипаж корабля совершенствовал военно-морскую выучку, а в Баренцевом море отработал задачи по плану боевой подготовки.

В конце текущей недели БДК «Иван Грен» примет участие в региональной программе военно-технического форума «Армия-2022» на Северном флоте, а затем – в агитационно-пропагандистской акции «Сила в правде».

Как сообщает пресс-служба СФ, планируется, что корабль в течение полутора месяцев с музейной выставкой, оркестровой и концертной бригадами на борту совершит поход по портам северных морей от Кандалакши до Дудинки для демонстрации северянам преимуществ военной службы по контракту на Северном флоте.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12433264@egNews