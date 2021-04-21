«Бег счастья» - Василий Комиссаров, известный скайранер, стал призёром четвёртого сверхмарафона

Сотрудник УФСИН России по Мурманской области Василий Комиссаров, известный в регионе скайранер, стал призёром четвёртого сверхмарафона «Бег счастья», состоявшегося в г. Череповце Вологодской области.

Всего на единственный в России трёхсуточный забег отважились 10 сверхмарафонцев из разных регионов страны. И лишь 8 из них, рассчитав свои силы, смогли добежать до финиша. Суператлет из мурманской уголовно-исполнительной системы выступил достойно, показав на финише второй результат - 344 км.

Забег в 72 часа воистину считается испытанием на выносливость и силу воли. Победу одерживает спортсмен, преодолевший наибольшее расстояние за отведённое для марафона время. В сверхмарафонах каждая деталь важна, каждая мелочь. Чтобы выходить на такие огромные дистанции, мало быть тренированным, необходимо рассчитывать силу на трое суток с минимумом сна и отдыха, использовать рациональное питание.

В этом году Василий Комиссаров почти весь забег держался на 5-м месте, но за 11 часов до финиша сделал решающее ускорение, приведшее его к «серебру».

Как сообщает пресс-служба УФИН России по Мурманской области, по словам Василия Комиссарова, своим забегом он доволен, несмотря на то, что результат оказался немного хуже прошлогоднего забега, который он, к слову, выиграл. В этом году было больше участников и очень сильная конкуренция, поскольку на старт вышли все победители предыдущих сверхмарафонов.

На вопрос о впечатлениях от участия в столь серьёзном испытании Василий ответил, как и в прошлом году, что больше всего его поразили люди, чья сила в духе, воле и разуме.