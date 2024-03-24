«Белавиа» планирует в мае открыть рейс из Минска в Мурманск

Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» планирует в 2024 году увеличить количество рейсов из городов Беларуси в Россию.

Как сообщил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Владимир Баркун журналистам в пятницу, авиакомпания 22 марта открыла прямые рейсы из Гомеля в Санкт-Петербург. Также «Белавиа» выполняет полёты в «Пулково» из Минска.

«Мы начинаем полёты из белорусских регионов в российские города, куда уже есть рейсы из Минска. Мы видим хороший спрос, из Гомеля мы уже выполняем рейсы во «Внуково», в летнем расписании запустим полёты в «Шереметьево». Также в летнем расписании, с 3 апреля, в «Шереметьево» мы откроем рейсы из Бреста. Кроме того, мы планируем в этом году открыть рейс в Махачкалу из Минска, раньше мы на этом направлении не работали. Также в мае откроется рейс из Минска в Мурманск», - сказал Баркун.

Он также добавил, что в 2025 году авиакомпания рассчитывает запустить рейсы из Гомеля в Сочи, также рассматривается возможность рейсов в Санкт-Петербург из Бреста.

Фото: https://belavia.by/webroot/delivery/images/media_45.jpg