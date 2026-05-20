«Belavia» с 28 мая возобновляет регулярные рейсы Минск – Мурманск

Авиакомпания Belavia с 28 мая 2026 года возобновляет полёты по маршруту Минск – Мурманск. Рейсы будут выполняться раз в неделю, по четвергам, на регулярной основе.

Согласно расписанию перевозчика, вылет из Национального аэропорта Минска запланирован на 14.40, прибытие в аэропорт Мурманска — в 17.25. Обратный рейс отправляется из Мурманска в 18.25, посадка в Минске — в 21.05.

Возобновление прямого авиасообщения упростит логистику для жителей, а также для бизнеса. Ранее прямые рейсы между Минском и Мурманском выполнялись, но с перерывами. Новый график предполагает стабильное еженедельное сообщение на протяжении летнего сезона, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

