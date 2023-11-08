«Беличий хвост»: у мурманчан появился новый маршрут для прогулок

Благоустройство экологической тропы «Беличий хвост» на территории спорткомплекса «Снежинка» (КП-2) подходит к завершению.

Сегодня ход работ оценил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Процент готовности объекта — 96%, сейчас подрядчик заканчивает монтаж рекреационных зон, части настила и перил. Для удобства мурманчан на смотровых площадках будут расположены скамейки и урны.

— Этим летом в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» началось обустройство двух экологических троп — летней и зимней, протяженностью 3 и 2,2 километра. Именно этот объект выбрали мурманчане весной 2022 года во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства, — рассказал Юрий Сердечкин. — Это отличное место неподалеку от города, где северяне любят не только заниматься спортом, но и просто проводить время, наслаждаться природными пейзажами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26073&page=1