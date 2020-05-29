Белокаменка исключена из «чёрного» списка

Ещё недавно Белокаменка была опасной эпидемзоной на территории Мурманской области и очагом распространения коронавируса. Решительными действиями и своевременно принятыми решениями ситуацию удалось сдержать и нормализовать. Сейчас вахтовый городок рабочих крупного предприятия вышел на плато. За прошедший день в Белокаменке зарегистрирован только один случай заболевания коронавирусом.

Своевременная локализация, противоэпидемические мероприятия, тотальное скрининговое тестирование, создание в кратчайшие сроки мобильного госпиталя, новой инфраструктуры для разобщения, лечения и обсервации вахтовиков дали свои положительные результаты: прирост числа заболевших минимален, распространение заболевания остановлено.

По данным специалистов Роспотребнадзора, Белокаменка исключена из списка очагов и больше не является территорией распространения инфекции, пишет Министерство информационной политики Мурманской области