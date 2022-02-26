Белокочанная капуста, морковь и шлифованный рис – лидеры по росту цен в магазинах нашего региона

В Магазинах Мурманской области с 12 по 18 февраля текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на белокочанную капусту (на 8,0%), морковь (на 3,1), шлифованный рис (на 2,5), вермишель (на 1,6), пшеничную муку (на 1,3%).

В этот же период, как сообщает Мурманскстат, снизились цены на яблоки (на 2,5%), куриные яйца (на 1,5), гречневую крупу (на 1,1), репчатый лук (на 0,9%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

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