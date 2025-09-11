«Беломорье» на Неве

12 и 13 сентября в рамках Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур на территории Петропавловской крепости пройдёт V Фестиваль «Серебряное ожерелье».

Мурманскую область на фестивале «Серебряное ожерелье» представит Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Беломорье» из Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Как отмечает vk.com/odkkirova, название проекта фестиваля не напрасно созвучно межрегиональному туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», так как наравне с уникальными памятниками истории и культуры, а также природными объектами Северо-Запада России, особым достоянием Северо-Западного федерального округа является народное искусство и нематериальное культурное наследие.

Культура Мурманской области — это суровая поэзия Заполярья, где древние саамские традиции переплетаются с героическим наследием поморов и современной жизнью портовых городов. Это культура, закалённая холодом и согретая теплом человеческого сердца.

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457301204%2Fwall-23902826_30644