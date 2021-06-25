Беломорская военно-морская база Северного флота готова обеспечить проведение испытаний новых кораблей

По поручению командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева начальник штаба флота контр-адмирал Владимир Воробьёв совершил рабочую поездку на Беломорскую военно-морскую базу для проверки готовности сил объединения, а также экипажей строящихся и ремонтирующихся кораблей к проведению и обеспечению испытаний в море.

В ходе поездки контр-адмирал Владимир Воробьёв провёл совещание с руководством АО «ПО «Севмаш», где обсудил вопросы проведения заводских ходовых и государственных испытаний новых подводных лодок, спланированных к сдаче в соответствии с программой государственного оборонного заказа.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам рабочей поездки начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьёв произвёл доклад командующему флотом адмиралу Александру Моисееву о готовности сил Беломорской военно-морской базы обеспечить проведения всех спланированных испытаний на Белом море в установленные сроки.