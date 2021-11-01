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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.21 09:00

Беломорскую базу Северного флота пополнил водолазный катер

В День моряка-надводника и 325-ю годовщину со дня образования ВМФ России в городе Северодвинске состоялся торжественный подъём флага на новом рейдовом водолазном катере «Владимир Тимофеев» аварийно-спасательного отряда Северного флота, приписанного к Беломорской военно-морской базе.

В церемонии, прошедшей под руководством заместителя командира базы по военно-политической работе Станислава Руссияна, приняли участие потомки героя Великой Отечественной войны старшего лейтенанта Владимира Тимофеева, в честь которого назван катер, руководство управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота, военнослужащие Беломорской военно-морской базы, экипаж катера и северодвинские юнармейцы.

Рейдовые водолазные катера проекта 23040 строятся на заводе Нижегородской области, они предназначены для обеспечения водолазных работ на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех баллов, поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора. Также в их задачи входит тушение пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачка воды с аварийного судна и выдача ему электропитания. Катера успешно зарекомендовали себя в практической деятельности и несут службу в составе аварийно-спасательных отрядов всех флотов ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, водолазному катеру «РВК-2189» было присвоено почётное наименование «Владимир Тимофеев» приказом Главнокомандующего ВМФ России в июле 2021 года в честь капитана спасательного судна «Шквал» Беломорской военной флотилии, погибшего при подрыве на мине в Карском море в августе 1943 года после успешно выполненной проводки каравана судов по участку Северного морского пути. Старший лейтенант Владимир Матвеев был посмертно награждён орденом Отечественной войны I степени.

 

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