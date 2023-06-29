Белоруссии выделены квоты на вылов рыбы не только в Баренцевом и Балтийском морях, но и на Дальнем Востоке

Российская Федерация и Республика Белоруссия во время подготовки к проведению X Форума регионов двух государств подписали контракты по поставкам продовольствия на 26 млрд российских рублей. Товарооборот по продовольственной группе вырос более чем на 50%, пишет ТАСС.

Касаясь взаимодействия в рыбной отрасли, министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Игорь Брыло отметил, что белорусам выделены квоты на вылов рыбы не только в Баренцевом и Балтийском морях, но и на Дальнем Востоке.

Белоруссии на этот год в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне выделена квота на добычу минтая в исключительной экономической зоне России. Договоренность достигнута по итогам двадцатой сессии Российско-Белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства от 9 декабря 2022 года.

Промысел будет вестись совместными российско-белорусскими предприятиями.

Выделение Республике Беларусь российских рыбных квот укрепляет совместные связи между двумя странами.

В настоящее время российско-белорусское сотрудничество по рыбохозяйственным вопросам осуществляется в рамках Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области рыбного хозяйства от 13 марта 2002 года, на основе которого создана Российско-Белорусская смешанная Комиссия в области рыбного хозяйства.

В соответствии с Соглашением стороны разрабатывают и координируют свою рыбохозяйственную деятельность по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В число таких направлений входит также охрана водных биоресурсов, пополнение запасов в трансграничных объектах, подготовка кадров и научное сотрудничество, сообщает Росрыболовство.