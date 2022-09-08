Белоруссия переориентирует часть экспорта на порты Мурманска: итоги встречи Александра Лукашенко и губернатора Андрея Чибиса

8 сентября в ходе визита делегации Мурманской области в Республику Беларусь состоялась рабочая встреча президента Александра Лукашенко с губернатором Андреем Чибисом. По итогам встречи стороны договорились переориентировать экспорт белорусских удобрений через порт Мурманска.

«В нынешних условиях стратегическая тема – это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Вы знаете, мы этим вопросом интересовались, притом в самом близком приближении. По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга», – сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает $100 млн, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям.

«Об этой возможности было впервые заявлено примерно год назад, и мы проработали ее со специалистами. Сегодня президент дал все необходимые поручения чтобы проект структурировать, приступаем к реализации. Это очень большой совместный шаг, важный для нашей области и развития Мурманска как логистического хаба и базы Северного морского пути», – подчеркнул Андрей Чибис и поблагодарил команду региона за подготовку визита.

В ходе встречи стороны договорились о сотрудничестве в сфере животноводства и строительства, в том числе жилищного, а также об обновлении коммунальной, горнодобывающей техники и общественного транспорта в Мурманской области продукцией белорусских производителей.

«Речь идёт о поставке современных «Белазов», троллейбусов и автобусов «МАЗ», которые хорошо себя зарекомендовали, различных машин для коммунальных служб региона. Все это улучшит качество жизни в наших городах», – отметил губернатор.

Кроме того, решено нарастить взаимодействие в рамках молодёжных движений, обмена студентов, организации совместных культурных мероприятий.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам встречи планируется ответный визит делегации Республики Беларусь во главе с Александром Лукашенко в Мурманскую область.

Делегация с Крайнего Севера будет работать в Республике Беларусь с 8 по 10 сентября. Планируется посещение автопроизводственных предприятий «Белкоммунмаш», ОАО «МАЗ» и ОАО «БЕЛАЗ», а также компании, производящей дорожную, уборочную и другую спецтехнику.

Кроме того, делегация примет участие в Международном форуме экономического сотрудничества и мероприятиях в честь празднования 955-летия города-героя Минска.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь https://president.gov.by/ru