Белоруссия планирует увеличить частоту движения по устоявшимся железнодорожным российским маршрутам, включая и Мурманск

Как сообщает ИА «СеверПост», об этом заявил начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Владимир Морозов в эфире телеканала «СТВ» в воскресенье.

«Мы сосредоточены на наших настоящих партнёрах, в первую очередь РФ. Фактически сегодня мы с Россией восстановили 17 поездов (после пандемии), в новом графике, который будет вступать в декабре 2022 года, рассматриваем помимо увеличения частоты движения по устоявшимся маршрутам в Анапу и Адлер, увеличить частоту движения поездов в Мурманск», - сказал Морозов. Также рассматривается беспересадочный маршрут до Пскова.