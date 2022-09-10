Белорусская техника зарекомендовала себя как надёжная и современная: Андрей Чибис посетил «БЕЛАЗ» и «Амкодор»

Вчера в рамках рабочего визита в Республику Беларусь губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил промышленные предприятия, техника которых активно используется в регионе: Белорусский автомобильный завод и машиностроительную компанию ОАО «Амкодор».

ОАО «БЕЛАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Более 550 модификаций карьерной техники разработано для работы в разных климатических условиях. Порядка 300 «БЕЛАЗов», в том числе особо большой грузоподъёмности, работают на горнодобывающих предприятиях Мурманской области: АО «Ковдорский ГОК», Кировский филиал АО «Апатит», АО «Оленегорский ГОК».

Губернатор осмотрел производственные площадки компании, экспозицию выпускаемой техники, а также испытал в работе один из карьерных самосвалов.

«Эти машины давно зарекомендовали себя как надёжные и современные. Мурманская область является одним из активных потребителей белорусской техники. Здесь на производстве очень чётко все организовано, несмотря на его масштабность: самые высокие оценки. К той базе сотрудничества, которая у нас сформировалась за много лет, теперь добавится и поставка горно-шахтной техники «БЕЛАЗ», автобусов, троллейбусов: всего, что необходимо предприятиям региона. И флагманское направление, о котором договорились вчера с президентом Александром Лукашенко, это перевалка ряда грузов через порт Мурманск. Все складывается успешно, Мурманская область и Республика Беларусь переходят на совершенно новый уровень сотрудничества», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, белорусская машиностроительная компания ОАО «Амкодор», которую также посетил глава Мурманской области, производит и реализует специальные машины для дорожно-строительной, логистической, торфодобывающей, коммунальной, лесной и сельскохозяйственной отраслей. Холдинг объединяет 29 предприятий, в том числе 22 завода, расположенных в России, Республике Беларусь, странах СНГ. Дорожная и коммунальная техника белорусского «Амкодора» работает в аэропортах, на улицах городов и дорогах Мурманской области.

Фото: пресс-служба ОАО «БЕЛАЗ».