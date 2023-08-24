Белорусским компаниям презентовали потенциал Мурманской области

С 21 по 24 августа в Мурманской области проходит реверсная бизнес-миссия делегации Гомельского отделения торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, организованная Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области. В состав делегации вошли представители продовольственных и непровольственных компаний, а также крупные импортеры рыбо- и морепродуктов.

Так, состоялась презентация направлений сотрудничества Мурманской области с Республикой Беларусь, мер поддержки МСП.

«На протяжении многих лет Мурманскую область и Республику Беларусь связывают надёжные партнёрские отношения и прочные кооперационные связи. Уверена, что сегодняшняя встреча поспособствует укреплению двустороннего российско-белорусского сотрудничества, а также положит начало новым проектам и планам», — отметила и.о. министра развития Арктики и экономики Лящук Татьяна Владимировна.

Об инвестиционном потенциале региона и режимах АЗРФ в ходе встречи рассказал директор Департамента инвестиционного развития Корпорации развития Мурманской области Калмыков Семён Александрович.

«Корпорация готова оказать поддержку при сопровождении проектов, подобрать земельный участок, помочь с сетями, решить все вопросы инвестора, чтобы он мог начать бизнес в Мурманской области. И подобные бизнес-миссии — это площадка для того, чтобы найти точки соприкосновения», — отметил Семён Александрович.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, белорусские коллеги взамен представили информацию о ключевых сферах промышленности и инвестиционном потенциале Гомельской области, а также провели презентации белорусских компаний-участников делегации: буровой компании Дельта, Беларускабеля, Мозырского деревообрабатывающего комбината, Борисовского комбината хлебопродуктов, компаний по оптовым закупкам продовольственных и непродовольственных товаров.

Встреча завершилась B2B переговорами членов белорусской делегации с приглашенными предпринимателями Мурманской области, в том числе в области рыбопромышленности и аквакультуры.

Фото: https://gov-murman.ru