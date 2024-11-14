Белорусскому терминалу в Мурманской области будут предоставлены налоговые льготы и гарантирован провоз по железной дороге

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в Москве состоялось заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика» под руководством Андрея Чибиса.

Белорусскому терминалу в Мурманске будут предоставлены налоговые льготы и гарантирован провоз по железной дороге. Грузооборот терминала составит до 30 млн тонн в год. Об этом, отвечая на вопрос ИАА «ПортНьюс», журналистам сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

По его словам, работа по проекту идёт по графику.

«Работа с белорусскими коллегами идёт по плану. В ближайшее время ещё раз «сверим часы» в рамках заседания совместной группы на территории Республики Беларусь. Рассматриваем большой проект: до 30 млн тонн грузооборот, определён земельный участок, юридическое лицо создано, необходимые соглашения подписаны. Соответственно, предоставляем землю, налоговые льготы, помогаем коллегам со всем остальным разбираться, включая необходимую им провозку грузов по железной дороге. То есть, проект в стадии формирования уже с точки зрения практической реализации», — рассказал глава региона.

Напомним, ранее по итогам переговоров мурманских властей с белорусской стороной в апреле 2024 года было подписано соглашение о размещении терминала для экспортных грузов Республики Беларусь на берегу Кольского залива. Многофункциональный комплекс по перевалке минеральных удобрений, нефтепродуктов, контейнерных и иных грузов будет реализован на территории нового мурманского порта «Лавна». Оценочная мощность порта достигает 25‒30 млн тонн в год, первые грузы должны поступить в 2028 году. Для реализации проекта создано ООО «Морской терминал «Ворота Арктики».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/