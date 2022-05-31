«Беляш с крабом» - в Мурманске завершился гастрономический фестиваль «Арктическая КИНОкухня»: гости попробовали более 11 тысяч напитков и 9 тысяч порций блюд

27-29 мая в Мурманске состоялся первый гастрономический фестиваль «Арктическая КИНОкухня». В мероприятии приняли участие более 15 тысяч посетителей, которые за три дня попробовали более 9 тысяч порций блюд и 11 тысяч напитков, просмотрели более 30 фильмов кинофестиваля «Северный характер».

Каждый посетитель фестиваля смог отдать голос за звание самого вкусного блюда арктического фастфуда: в рамках гастрономического фестиваля свой взгляд на северную кухню представили шеф-повара из 10 заведений Мурманской области.

«Интерес к арктической кухне активно развивался в течение последних пяти лет – за время организации в Мурманской области массовых уличных фестивалей, во время которых владельцы и шеф-повара объектов питания знакомили туристов и жителей со своей кухней в специальном уличном формате», – отметил Александр Елисеев, председатель комитета по туризму Мурманской области.

С минимальным отрывом в народном голосовании одержал победу «Беляш с крабом» («Ресторанный синдикат», Мурманск). На суд народного жюри также были представлены: «ЯгельЕж» («Ягельsky», Полярные Зори); «Дирстроганов» («Mr Black», Заполярный); крем-лосось-гречка («Меридиан», Мурманск); «Баренцев кармашек» («Френдшеф», Кировск); «Пирожок 51» («7 Небо», Мурманск); «Заебуриха» («Териберский берег», Териберка); саамская уха (этно-комплекс «Саамский Олений двор», Лопарская); блинчики «Аромат Севера» (Блинный дом «Аромат Севера», Заполярный); пельмени «Северный олень» («Pelmen House», Мурманск).

«Кухня и кинематограф наилучшим образом объединились на уличной площадке в центре заполярной столицы. Этот культурный эксперимент привлёк несколько тысяч мурманчан и гостей города. И все же главный эффект мероприятия – это не цифры, а удивительная атмосфера тепла, позитивных эмоций и доброжелательности, которую создали совместными усилиями шеф-повара, кинематографисты и наши замечательные северные зрители. Такая поддержка жизненно важна для нас в Арктике», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Гости фестиваля смогли не только отведать популярные блюда Арктической кухни в формате «Еда в одной руке», но и узнать о самых интересных туристических местах региона, принять участие в беспроигрышной викторине, а также за регистрацию на туристическом портале Мурманской области получить ценные подарки. Посетители мероприятия смогли совершенно бесплатно отправить из домика Туристского информационного центра Мурманской области более 1500 памятных открыток во все уголки Российской Федерации.

Организатором мероприятия выступили Министерство культуры Мурманской области и продюсерский центр «Северный Характер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по туризму Мурманской области.

«Чем больше блюд и продуктов мы увидим в популярном кино и сериалах - тем больше будем знать о том, что в Мурманской области стоит непременно попробовать. Фастфуд – это один из форматов подачи кухни – демократичный и доступный. На фестивале жители региона смогли выбрать уличный формат нашей арктической еды», – прокомментировала Екатерина Шаповалова, автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/