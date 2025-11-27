«Белые медведи» выступят в «СОПКАХ.21А»

29 ноября в 16.00 в Мурманске в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт с участием рок-группы 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты «Белые медведи» в рамках реализации проекта «Воинская доблесть Заполярья». Концерт посвящён 320-летию создания морской пехоты в России.

Как отмечает vk.com/murmannauchka, участники коллектива «Белые медведи» — действующие военнослужащие, которые также являются музыкантами оркестра морской пехоты, и активно участвуют в подготовке множества мероприятий патриотической направленности не только по всей Мурманской области, но и далеко за её пределами.

Проект «Воинская доблесть Заполярья» реализуется командой от имени автономной некоммерческой организации «Заполярная интеграция» при поддержке комитета молодёжной политики Мурманской области.

Партнёр проекта — администрация Печенгского муниципального округа.

Вход свободный. (12+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457297050%2F2dffae0eb87933e171