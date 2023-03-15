«Белый медвежонок»: мурманские дошколята сыграли в снежки по правилам юкигассен

В областном центре проходит традиционный городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый медвежонок».

Сегодня в детском саду №83 состоялись соревнования по юкигассен. В них приняли участие воспитанники старших групп. По итогам нескольких таймов победила дружба. Все ребята получили медали и дипломы, а также массу положительных эмоций от игры на свежем воздухе.

Как сообщает администрация города Мурманска, фестиваль продлится до 30 марта. Его участниками станут более 10 тысяч мурманчан. Для них подготовлена обширная программа: спортивный праздник с использованием нейроскакалки, степ-платформы и фитбола, батл на сибирском борде, турниры по хоккею и саамскому футболу, ярмарка зимних видов спорта и многое другое.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24547&page=1