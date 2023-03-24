«Белый медвежонок не даёт скучать юным мурманчанам

Сегодня в мурманском детском саду №104 прошло спортивное развлечение «Вперёд к сопкам». Дошколята сыграли в путешествие по Кольскому полуострову.

После разминки и весёлых игр ребятам предстояло совершить импровизированное восхождение на самую высокую сопку — со страховкой и под строгим присмотром инструктора выполнить упражнения на скалодроме.

Как сообщает администрация города Мурманска, занятия с использованием физкультурного оборудования «Скалодром» проводятся в детском саду регулярно. Выполнение на нём упражнений увеличивает у детей выносливость, улучшает ловкость и гибкость, усиливает силу и цепкость пальцев.

Спортивное развлечение прошло в рамках фестиваля физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Мурманска «Белый медвежонок».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24654&page=1