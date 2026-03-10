«Белый медвежонок» в гостях у юных мурманчан

Более 25 лет фестиваль физкультуры и спорта «Белый медвежонок» объединяет дошколят города‑героя: весёлые эстафеты, спортивные состязания и яркие эмоции становятся доброй традицией и прививают малышам любовь и интерес к здоровому образу жизни.

Сегодня в честь открытия фестиваля в детском саду №73 состоялся праздник, посвящённый Году единства народов России. Воспитанники старших групп и их родители встретились с талисманом фестиваля — Белым мишкой, а затем вместе с Шаманом отправились в путешествие по саамской деревне. Ребята приняли участие в традиционных подвижных играх, таких как «Ловля рыбы» и «Прыжки через нарты», а также сыграли в саамский футбол.

Мероприятия фестиваля в дошкольных учреждениях Мурманска продолжатся завтра, а итоги будут подведены 27 марта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=32029&page=1