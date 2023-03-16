«Белый медвежонок»: весёлые испытания в бассейне

Сегодня в Мурманске в детском саду №130 прошла развлекательная программа «Потерянное ожерелье». Ребят ждало увлекательное приключение. Чтобы помочь морскому царю Нептуну им предстояло выполнить задания на сообразительность, ловкость и выносливость.

Первой площадкой стал музыкальный зал, где юные мурманчане провели разминку и сыграли в морской футбол. Продолжились весёлые испытания в бассейне. Там за воспитанниками внимательно следил опытный инструктор, который подсказывал технику выполнения упражнений. Подобные занятия - отличный способ для маленьких северян укрепить иммунитет.

Спортивная программа прошла в детском саду в рамках фестиваля «Белый медвежонок», который продлится в Мурманске до 30 марта.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24557&page=1