Бензиновый генератор и игрушки Чебурашка: волонтёры передали в зону проведения СВО очередную партию гуманитарного груза

Помочь со сбором для бойцов 122-го полка Народный фронт попросили добровольцы, регулярно поддерживающие наших защитников. Основная потребность – медикаменты, необходимые для лечения ран и борьбы с вирусами. Противовоспалительные, обезболивающие, обеззараживающие средства и перевязочные материалы – всего свыше 300 позиций.

Часть лекарств привёз из Кандалакши представитель Народного фронта Александр Шигорин. Их вместе с бензиновым генератором предоставило предприятие «Норд Стар», постоянно помогающее нашим бойцам.

Другие медикаменты приобрели депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко и сенатор Российской Федерации от Мурманской области Лариса Круглова.

Вместе с партией медпрепаратов активисты Народного фронта передали волонтёрам сувениры, приближающие победу – 20 игрушек Чебурашка, связанных одной из мурманских мастериц.

Фото и видео: https://vk.com/video-69761571_456241842