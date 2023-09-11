Берега и русло реки Роста очищены от мусора

Сотрудники Минприроды Мурманской области во главе с министром Зинаидой Середой в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» совместно с представителями управления Ленинского административного округа города Мурманска провели мероприятие по очистке от мусора берегов и русла реки Роста.

В результате проведенного субботника с берегов и со дна реки изъято более 15м³ различного бытового мусора, а также отработанные автомобильные покрышки.

Минприроды Мурманской области выражает благодарность Шпиливому Денису Валерьевичу за оказанное содействие в проведении данного субботника в части вывоза отработанных шин с последующей их передачей специализированной организации.

«В 2024 году мы также продолжим работы по очистке водных объектов Мурманской области от накопившегося мусора. Призываем всех активных и неравнодушных жителей региона не оставаться в стороне, ответственно относиться к природе и принимать участие в экологических мероприятиях. Давайте вместе будем беречь нашу удивительную природу», - отметила Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru