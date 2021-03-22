«Береги себя и свои деньги» - сегодня стартует VII Неделя финансовой грамотности

22 марта начнётся ежегодный всероссийский образовательный марафон – VII Неделя финансовой грамотности. Она проводится в рамках традиционной всемирной акции «Global Money Week», девиз которой в этом году – «Береги себя и свои деньги».

Организаторами Недели выступают Минфин России и Банк России, мероприятия реализует Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России. Основные события пройдут в онлайн-режиме с 22 по 28 марта в социальной сети «ВКонтакте». Активности, приуроченные к Неделе, продолжатся в российских регионах и в апреле, в том числе в Мурманской области.

Цель Недели финансовой грамотности – рассказать детям и подросткам, как ответственно распоряжаться личными финансами, дать ответы на главные вопросы молодых людей о деньгах, объяснить родителям, почему в современном мире так необходимо грамотное финансовое воспитание и какие инструменты необходимо для этого использовать. Ключевыми темами Недели в этот раз станут противодействие финансовому мошенничеству, молодежное предпринимательство, диалог поколений о финансах в семье.

Участников марафона ждут прямые эфиры со знаменитостями, финансовыми экспертами, полезные лайфхаки, тесты и конкурсы. Участие во всех событиях бесплатное.

Каждый день Недели будет ориентирован на разную аудиторию - от малышей и дошкольников до взрослых.

Для самых юных участников Недели состоится всероссийский творческий конкурс рисунков «Азбука финансовой грамотности со Смешариками». Детям предложат придумать название и дизайн монет и купюр для героев анимационного сериала.

Как сообщает региональное Министерство финансов, 27 марта для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены мероприятия с элементами сурдоперевода.

События Недели будут интересны не только школьникам и родителям, но и учителям. Во время Всероссийского онлайн-урока по финансовой грамотности педагогам продемонстрируют возможности новых учебно-методических материалов, разработанных при поддержке Минфина России.

Подробности доступны на портале вашифинансы.рф и подписчикам аккаунта «Ваши финансы» в социальных сетях.