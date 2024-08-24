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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.24 10:00

Береговые ракетные комплексы «Бастион» Северного флота развернули пусковые установки на побережье Баренцева моря

В рамках полевого выхода подразделения отдельного ракетного соединения Северного флота, оснащённые противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бастион», развернули пусковые установки на побережье Баренцева моря.

Подразделения отдельного ракетного соединения Северного флота совершили марш из мест постоянной дислокации на полуостров Рыбачий.

При совершении марша, ракетчики отработали все виды обеспечения от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, преодолевали условно зараженные участки местности с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты.

В ходе практических действий на местности расчёты комплексов «Бастион» развернулись на побережье, где военнослужащие тренируются наносить удар по отряду кораблей условного противника с выполнением электронных пусков ракет. После выполнения упражнений техника меняет позиции.

Тренировка проходит в рамках плановой проверки боевой готовности.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, подвижные береговые ракетные комплексы «Бастион» предназначены для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Их основная задача - защита побережья.

 

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526459@egNews

 

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