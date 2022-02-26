Береговые войска Северного флота отработают оборону военных объектов в Мурманской области

Подразделения морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота приступили к учению по обороне важных военных объектов флота, дислоцированных на территории Мурманской области.

Для отработки поставленных задач морские пехотинцы и мотострелки совершат марши на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в заданные районы.

Как сообщает пресс-служба СФ, учение продлится несколько дней. Одной из учебных целей является проверка мобильности подразделений береговых войск, а также их готовности решать поставленные задачи по внезапным вводным.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410819@egNews