Мурманская область. Арктика (16+)26.02.22 11:00
Береговые войска Северного флота отработают оборону военных объектов в Мурманской области
Подразделения морской пехоты и отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота приступили к учению по обороне важных военных объектов флота, дислоцированных на территории Мурманской области.
Для отработки поставленных задач морские пехотинцы и мотострелки совершат марши на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в заданные районы.
Как сообщает пресс-служба СФ, учение продлится несколько дней. Одной из учебных целей является проверка мобильности подразделений береговых войск, а также их готовности решать поставленные задачи по внезапным вводным.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12410819@egNews
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